Vom 26. Juli bis zum 11. August werden die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgetragen. Für Sportfans bedeutet das: Jeden Tag die verschiedensten Sportarten live vor Ort, im TV oder im Livestream miterleben. Welche Wettkämpfe heute stattfinden und wo Sie diese live anschauen können, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Olympia heute: Alle Wettkämpfe und Übertragungen im Überblick

Das Streaming-Angebot der Sportschau finden Sie auch in der ARD Mediathek, die Online-Übertragung vom Sportstudio gehört zum ZDF. Im TV überträgt Eurosport heute von 05:00 Uhr bis 5:00 Uhr die Olympischen Spiele in Paris. Ab 09:05 Uhr bis 00:00 Uhr läuft Olympia auch in der ARD. Viele Entscheidungen können Sie auch im Livestream bei „Sportschau“ und „Sportstudio“ streamen.

Diese Wettkämpfe finden am Dienstag, den 6. August, statt:

9:00 Uhr: Volleyball

China vs. Türkei (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

9:30 Uhr: Handball

Dänemark vs. Niederlande (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

9:30 Uhr: Kanu-Rennsport

Herren Kajak Vierer 500m Vorläufe

Damen Kajak Vierer 500m Vorläufe

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Klettern

Damen Bouldern & Lead, Bouldern Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Reiten (Medaillenentscheidung)

Springen Einzel Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Tischtennis

China vs. Indien (Herren Team Achtelfinale)

USA vs. Deutschland (Damen Team Achtelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

Kroatien vs. Republik Korea (Herren Team Achtelfinale)

Australien vs. Chinese Taipei (Damen Team Achtelfinale)

10:00 Uhr: Wasserspringen

Herren 3m Brett Vorrunde (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:05 Uhr: Leichtathletik

Damen 1500m Runde 1

Herren Speerwurf Qualifikation Gruppe A

Herren 110m Hürden Hoffnungsläufe

Damen Weitsprung Qualifikation

Damen 400m Hoffnungsläufe

Herren Speerwurf Qualifikation Gruppe B

Herren 400m Hürden Hoffnungsläufe

Herren 200m Hoffnungsläufe

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:30 Uhr: Kanu-Rennsport

Herren Canadier Zweier 500m Vorläufe

Damen Canadier Zweier 500m Vorläufe

Herren Kajak Zweier 500m Vorläufe

Damen Kajak Zweier 500m Vorläufe

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Basketball

Deutschland vs. Griechenland (Herren Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Ringen

Herren GR 60kg Hoffnungsrunde

Herren GR 130kg Hoffnungsrunde

Damen Freistil 68kg Hoffnungsrunde

Herren GR 77kg Achtelfinale

Damen Freistil 50kg Achtelfinale

Herren GR 97kg Achtelfinale

Herren GR 77kg Viertelfinale

Damen Freistil 50kg Viertelfinale

Herren GR 97kg Viertelfinale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

12:03 Uhr: Segeln

Herren Kitesurfen

Damen Kitesurfen

Mixed Zweihandjolle

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

12:30 Uhr: Skateboard

Damen Park Vorrunde

13:00 Uhr: Klettern

Herren Speed, Qualifikation Setzliste

Herren Speed, Qualifikation Ausscheidung

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

13:00 Uhr: Volleyball

Brasilien vs. Dominikanische Republik (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

13:10 Uhr: Kanu-Rennsport

Herren Kajak Vierer 500m Viertelfinale

Damen Canadier Zweier 500m Viertelfinale

Herren Candier Zweier 500m Viertelfinale

Damen Kajak Zweier 500m Viertelfinale

Herren Kajak Zweier 500m Viertelfinale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

13:30 Uhr: Handball

Frankreich vs. Deutschland (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:00 Uhr: Hockey

Niederlande vs. Spanien (Herren Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:00 Uhr: Wasserball

Kanada vs. Spanien (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:30 Uhr: Basketball

Serbien vs. Australien (Herren Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:43 Uhr: Segeln

Damen Einhandjolle Medaillenrennen (Medaillenentscheidung)

Mixed Katamaran

Herren Einhandjolle Medaillenrennen (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:00 Uhr: Tischtennis

Japan vs. Chinese Taipei (Herren Team Viertelfinale)

Damen Team Viertelfinale

15:00 Uhr: Wasserspringen

Damen 10m Turm Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:35: Wasserball

Niederlande vs. Italien (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Beachvolleyball

Deutschland (Ehlers/Wickler) vs. Niederlande (Boermans/De Groot) (Herren Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Volleyball

USA vs. Polen (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:30 Uhr: Handball

Ungarn vs. Schweden (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:30 Uhr: Radsport – Bahn

Damen Teamverfolgung Qualifikation (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:30 Uhr: Skateboard (Medaillenentscheidung)

Damen Park Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

18:00 Uhr: Basketball

Frankreich vs. Kanada (Herren Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

18:00 Uhr: Beachvolleyball

Brasilien (Evandro/Arthur) vs. Schweden (Ahman/Hellvig) (Herren Viertelfinale)

18:00 Uhr: Fußball

USA vs. Deutschland (Damen Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

18:15 Uhr: Ringen (Medaillenentscheidung)

Herren GR 77 kg Halbfinale

Herren GR 97 kg Halbfinale

Damen Freistil 50 kg Halbfinale

Herren 60 kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Herren 60 kg Finale (Medaillenentscheidung)

Herren 130 kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Herren GriechischRömisch 130 kg Finale (Medaillenentscheidung)

Damen Freistil 68 kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Damen Freistil 68 kg Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

18:59 Uhr: Radsport – Bahn

Herren Team Sprint Erste Runde

Herren Teamverfolgung Erste Runde

Herren Team Sprint Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Hockey

Deutschland vs. Indien (Herren Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Wasserball

Australien vs. Griechenland (Damen Viertelfinale)

19:30 Uhr: Synchronschwimmen

Team Freie Kür (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:35 Uhr: Leichtathletik

Herren 400m Halbfinale

Damen Hammerwurf Finale (Medaillenentscheidung)

Damen 400m Hürden Halbfinale

Herren Weitsprung Finale (Medaillenentscheidung)

Herren 1500m Finale (Medaillenentscheidung)

Damen 3000m Hindernislaufe Finale (Medaillenentscheidung)

Damen 200m Finale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“ ab 18:55 Uhr)

20:00 Uhr: Tischtennis

Thailand vs. Japan (Damen Team Viertelfinale)

Schweden vs. Deutschland (Herren Team Viertelfinale)

20:35 Uhr: Wasserball

Ungarn vs. USA (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:00 Uhr: Beachvolleyball

Australien (Mariafe/Clancy) vs. Schweiz (Esmee/Zoe) (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:00 Uhr: Fußball

Brasilien vs. Spanien (Damen Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:00 Uhr: Volleyball

Italien vs. Serbien (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:30 Uhr: Basketball

Brasilien vs. USA (Herren Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:30 Uhr: Boxen (Medaillenentscheidung)

Herren 71 kg Halbfinale

Damen 50 kg Halbfinale

Damen 66 kg Halbfinale

Damen 60 kg Halbfinale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:30 Uhr: Handball

Norwegen vs. Brasilien (Damen Viertelfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

22:00 Uhr: Beachvolleyball

USA (Hughes/Cheng) vs. Schweiz (Huberli/Brunner) (Damen Viertelfinale)

Welche Sender übertragen die Olympischen Spiele 2024?

Die Wettkämpfe werden in Deutschland auf den Sendern Eurosport 1, ARD und ZDF übertragen. Welcher Sender wann genau welches Ereignis überträgt, können Sie hier nachlesen: Olympia 2024: Alle Infos zur Übertragung. Wenn Sie alle Wettkämpfe schauen möchten, benötigen Sie ein Abo bei discovery+. Was Sie zu den Livestreams wissen müssen, können Sie ebenfalls dem Artikel entnehmen.