Knapp vier Millionen Zuschauer verfolgten, wie Gil Ofarim im Dschungelcamp erstmals über den Davidstern-Skandal sprach. Die Quote lag wegen der Olympia-Eröffnungsfeier im Ersten dennoch unter den Werten der Vorwoche.

Es wurde der wohl am meisten erwartete Abend dieser Dschungelcamp-Staffel: Gil Ofarim (43) brach am Freitag endlich teils sein Schweigen zum viel diskutierten Davidstern-Skandal. Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (49) stellte er Behauptungen auf, die es in sich haben. Laut AGF-Daten verfolgten rund 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer seine Äußerungen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL (auch via RTL+ abrufbar). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,8 Prozent.

Damit rutschte die Show trotz Ofarims Äußerungen erstmals in dieser Woche unter die Vier-Millionen-Marke. Bei den jüngeren Zuschauern blieb das Dschungelcamp aber dennoch unangefochtener Marktführer: 1,38 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Sender 28,1 Prozent Marktanteil.

Gil Ofarim bricht sein Schweigen

Am Lagerfeuer hatte Ofarim angedeutet, das ihn belastende Überwachungsvideo aus dem Leipziger Hotel sei manipuliert worden. Das Band sei "nicht das Originalband", vielmehr seien Sekunden aus der Aufnahme entfernt worden. Zudem gebe es einen Zeugen, der seine Davidstern-Kette gesehen haben wolle.

Die Vorgeschichte: Im Oktober 2021 hatte Ofarim in einem Instagram-Video behauptet, ein Hotelmitarbeiter in Leipzig habe ihn antisemitisch beleidigt und aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Das Überwachungsvideo des Hotels zeigte jedoch nicht, dass Ofarim eine solche Kette trug. Im November 2023 legte der Sänger vor Gericht ein Geständnis ab - er habe gelogen. Das Verfahren wurde ohne Urteil gegen Zahlung von 10.000 Euro an Jüdische Einrichtungen eingestellt.

Als Ballack nachfragte, warum Ofarim nicht detaillierter sprechen dürfe, verwies er auf eine vermeintliche Verschwiegenheitserklärung. Allerdings hatte der Anwalt des Leipziger Hotelmitarbeiters in einer Pressemitteilung klargestellt: Einen Schweigedeal habe es nie gegeben - lediglich eine Unterlassungserklärung, die dem Sänger untersage, die Vorwürfe zu wiederholen.

Olympia-Eröffnung ausnahmsweise stärker

Dass die Dschungelcamp-Quote am Freitag etwas nachgab, lag vor allem an der prominenten Konkurrenz im Ersten. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien lockte 5,23 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme - klarer Tagessieg beim Gesamtpublikum mit 22,3 Prozent Marktanteil. Die Übertragung punktete quer durch alle Altersschichten, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 22,7 Prozent erreicht. Damit musste sich das Dschungelcamp beim Gesamtpublikum geschlagen geben, bei den Jüngeren allerdings hatte Olympia gegen den RTL-Dauerbrenner keine Chance.