Knapp vier Millionen Zuschauer verfolgten, wie Gil Ofarim im Dschungelcamp erstmals über den Davidstern-Skandal sprach. Die Quote lag wegen der Olympia-Eröffnungsfeier im Ersten dennoch unter den Werten der Vorwoche.
Es wurde der wohl am meisten erwartete Abend dieser Dschungelcamp-Staffel: Gil Ofarim (43) brach am Freitag endlich teils sein Schweigen zum viel diskutierten Davidstern-Skandal. Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (49) stellte er Behauptungen auf, die es in sich haben. Laut AGF-Daten verfolgten rund 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer seine Äußerungen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL (auch via RTL+ abrufbar). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,8 Prozent.