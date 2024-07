Olympia-Eröffnungsfeier: Mehr als 10 Millionen vor den TV-Geräten

Die Olympia-Eröffnungsfeier in Paris setzte am Freitagabend neue Maßstäbe. Das honorierten auch die TV-Zuschauer: Allein im Ersten verfolgten mehr als 10 Millionen Menschen Céline Dion, Lady Gaga und Co.

Céline Dion (56), Lady Gaga (38), unzählige Spitzensportler, viele hochrangige Royals und der ein oder andere Superstar im Publikum: Die Eröffnungsfeier der olympischen Spiele von Paris begeisterte am Freitagabend nicht nur die Hunderttausenden Besucher entlang der Seine, sondern natürlich auch Millionen Menschen an den TV-Bildschirmen.

Wie die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK am Samstagmorgen mitteilte, wohnten alleine in Deutschland der ARD-Übertragung ab 19:30 Uhr im Ersten im Schnitt 10,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Besonders bemerkenswert ist dieser hohe Wert aufgrund der sehr langen Dauer der Feierlichkeiten: Rund vier Stunden wechselten sich in Paris die Einfahrt der Sportler und unterschiedlichste Darbietungen ab.

Samstag überträgt die ARD, am Sonntag übernimmt das ZDF

Beim Gesamtpublikum bedeutete dies einen Marktanteil von 45,7 Prozent, in der bei den Öffentlich-Rechtlichen oft nicht so starken werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil sogar noch einmal höher und lag unterm Strich bei 53,3 Prozent. Auch im Anschluss an die Übertragung der Eröffnungsfeier blieben viele Zuschauer dem Ersten weiter treu: Das "Olympia: Studio" ab 23:30 Uhr schauten immerhin noch rund 6,6 Millionen Menschen an.

Ab Samstag, dem 27. Juli, starten die Olympischen Spiele dann endlich vollends und mit ersten Medaillenentscheidungen durch, nachdem in den letzten Tagen vor der Eröffnungsfeier bereits einige Mannschaftssportarten mit ersten Gruppenspielen begonnen hatten. Am Samstag überträgt das Erste ab 09:00 Uhr, im Prinzip durchgehend bis heute Nacht aus Paris. Am Sonntag übernimmt dann das ZDF die Berichterstattung und berichtet ebenso - mit kurzen Unterbrechungen für die Nachrichten - im Prinzip rund um die Uhr aus Frankreich.