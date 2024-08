Wo sind die nächsten Olympischen Spiele (2028)?

Die Olympischen Spiele sind ein globales Sportereignis, das alle vier Jahre die besten Athleten der Welt zusammenbringt. Sie stehen nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für kulturellen Austausch und internationale Zusammenarbeit. Für die Olympischen Spiele 2028 fiel die Wahl auf eine Stadt, die bereits mehrfach als Gastgeber fungiert hat und durch ihre kulturelle Vielfalt und sportliche Tradition weltweit bekannt ist.

Olympia 2028: Hier sind die nächsten Sommerspiele

Die 34. Olympischen Sommerspiele finden 2028 in und um die kalifornische US-Küstenstadt Los Angeles statt. Nach 1932 und 1984 sind das damit die 3. Olympischen Sommerspiele in L.A. Los geht es am 14. Juli, die Schlussfeier findet am 30. Juli statt.

Olympische Sportarten 2028: Welche Änderungen gibt es?

In den jüngsten Sportarten Skateboarding, Surfing und Sportklettern (seit Tokio 2020 im Programm) werden die Sportler auch in L.A. wieder um die Medaillen kämpfen. Boxen ist allerdings aufgrund von gewissen Vorkommnissen nicht mehr im Kernprogramm enthalten. Dem Verband wurde bis 2023 vom IOC (Internationales Olympisches Komitee) die Möglichkeit gegeben, die vorhandenen Probleme zu beheben. Ebenfalls bis 2023 konnten sich andere Sportverbände als olympische Sportart bewerben.

Diese Sportarten treten verändert auf oder kommen neu dazu

Moderner Fünfkampf: Die umstrittene Disziplin Springreiten wird in Los Angeles mit der Disziplin Hindernislauf ersetzt.

Baseball/Softball: Die Sportart war bereits von 1992 bis 2008 eine olympische. Im Jahr 2020 wurde sie aufgrund der Popularität in Japan einmalig ins Programm für Tokio 2020 aufgenommen, in L.A. ist das ebenfalls der Fall.

Cricket: Bisher war die Sportart Cricket einmalig bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris im Programm. Die erneute Aufnahme erfolgt 2028.

American Football: Aufgenommen ins olympische Programm wird „Flag Football“. Dabei handelt es sich um eine American-Football-Variante ohne Körperkontakt.

Squash: Insgesamt viermal war die Bewerbung für die Olympischen Spiele vergeblich, in Los Angeles geht die Sportart erstmals olympisch an den Start.

Lacrosse: Zum dritten Mal nach 1904 und 1908 wird Lacrosse in L.A. 2028 wieder olympisch.

Breaking: Die Sportart wurde einmalig in Paris 2024 ins Programm mit aufgenommen.

Rudern: Die Disziplin Leichtgewichts-Doppelzweier für Männer und Frauen wird durch einen Beach-Sprint ersetzt. Zum ersten Mal wird somit das Küstenrudern bei Olympia mit dabei sein.

Lesen Sie auch: Warum trägt beim Volleyball ein Spieler ein anderes Trikot?

Diese Orte sind für die Wettkämpfe in L.A. geplant

Die geplanten Wettkampfstätten im Überblick:

Los Angeles Downtown:

Los Angeles Memorial Coliseum (93.000 Sitzplätze): Eröffnungs und Schlussfeier, Leichtathletik

Crypto.com Arena (18.000 Sitzplätze): Basketball

Dodger Stadium (56.000 Sitzplätze): Baseball/Softball

BMO Stadium (22.000 Sitzplätze): Fußball und Leichtathletik

Dedeaux Field, USC (20.000 Sitzplätze): Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen

Galen Center, USC (10.300 Sitzplätze): Badminton

Los Angeles Convention Center I (8.000 Sitzplätze): Basketball

Los Angeles Convention Center III (7.000 Sitzplätze): Fechten und Taekwondo

Los Angeles Convention Center IV (5.000 Sitzplätze): Tischtennis

Peacock Theater (7.000 Sitzplätze): Gewichtheben

Grand Park (5.000 Sitzplätze): Marathon, Gehen und Straßenrennen

Valley:

Sepulveda Basin Park: Springreiten, Dressur und Vielseitigkeitsreiten

Sepulveda Basin Park (8.000 Sitzplätze): Kanuslalom

Sepulveda Basin Park (3.000 Sitzplätze): Schießen

South Bay

Dignity Health Sports Park I (30.000 Sitzplätze): 7erRugby und Moderner Fünfkampf

Dignity Health Sports Park II (10.000 Sitzplätze): Tennis

Dignity Health Sports Park III: (15.000 und 5.000 Sitzplätze): Hockey

Velo Sports Center (6.000 Sitzplätze): Bahnradsport und Moderner Fünfkampf

Long Beach:

Long Beach Waterfront I (6.000 Sitzplätze): BMX

Long Beach Waterfront II (8.000 Sitzplätze): Wasserball

Long Beach Waterfront III (2.000 Sitzplätze): Triathlon und Freiwasserschwimmen

Long Beach Arena (12.000 Sitzplätze): Handball

Belmont Veterans Memorial Pier (6.000 Sitzplätze): Segeln

Long Beach Marine Stadium: Kanurennsport und Rudern

Westside:

SoFi Stadium (72.000 Sitzplätze): Eröffnungs und Schlussfeier, Fußball

Kia Forum (17.000 Sitzplätze): Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen

Pauley Pavillion, UCLA (12.500 Sitzplätze): Ringen und Judo

Santa Monica Beach I (12.000 Sitzplätze): Beachvolleyball

Santa Monica Beach II (8.000 Sitzplätze): Surfen

Venice Beach I (10.000 Sitzplätze): Skateboarding

Venice Beach II: 3x3 Basketball

Riviera Country Club (30.000 Sitzplätze): Golf

Gelände am SoFi Stadium (8.000 Sitzplätze): Bogenschießen

Southern California:

Rose Bowl Stadium in Pasadena (92.000 Sitzplätze): Fußball

Angel Stadium in Anaheim (45.000 Sitzplätze): Baseball/Softball

Honda Center in Anaheim (18.000 Sitzplätze): Volleyball

Frank G. Bonelli Regional Park in Sam Dimas (3.000 Sitzplätze): Mountain Bike

Orange County Great Park in Irvine (10.000 Sitzplätze): Cricket

Mögliche Stadien für Fußball im Los Angeles County

BMO Stadium (22.000 Sitzplätze)

Rose Bowl Stadium in Pasadena (95.542 Plätze)

SoFi Stadium in Inglewood (80.000 Plätze)

Mögliche Stadien für Fußball in der San Francisco Bay Area:

Stanford Stadium, Stanford (50.000 Plätze)

Levi’s Stadium in Santa Clara (68.500 Plätze)

California Memorial Stadium, Berkeley (63.000 Plätze)

Earthquakes Stadium in San Jose (20.000 Plätze)

Mögliche Stadien für Fußball im San Diego County:

Neues MLSStadion, San Diego (32.000 Plätze)

Alle olympischen Sportarten von Los Angeles 2028 auf einen Blick

Badminton, Base- und Softball, Basketball, Bogenschießen, Cricket, Fechten, Flag Football, Fußball, Gewichtheben, Golf, Handball, Hockey, Judo, Kanusport, Lacrosse, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Radsport, Reiten, Ringen, Rudern, Rugby, Schießen, Schwimmsport, Segeln, Skateboard, Sportklettern, Squash, Surfen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Turnsport und Volleyball.