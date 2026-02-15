Olympia 2026: Von zwei auf neun – warum Lena Dürr trotzdem auch „Stolz“ fühlt

Lena Dürr hat erneut eine olympische Einzelmedaille erneut knapp verpasst. Federica Brignone dagegen schreibt weiter ihr italienisches Ski-Märchen.
Kurz bevor die zeitgleichen Silbermedaillengewinnerinnen Sara Hector und Thea Louise Stjernesund auf Knien der Ski-Königin von Cortina d’Ampezzo huldigten, gab es auch eine Umarmung für die Geschlagene. Lena Dürr stand noch im Zielraum, als die Schwedin und die Norwegerin sich bereit machten zu feiern – und die Deutsche mit warmen Worten bedachten. Die Message: „Bis kurz vor dem Ziel warst du gut dabei.“ Aber: Was nutzte das schon?