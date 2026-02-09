Olympia 2026: Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen

Das Olympiarennen verlief enttäuschend für Rodler Felix Loch. Dennoch ist seine olympische Karriere noch nicht zwangsläufig beendet. Fährt der 36-Jährige auch 2030 noch mit?
Es sah ja durchaus nach einem Moment des Abschieds aus. Gerade war Felix Loch auf der olympischen Eisbahn von Cortina d’Ampezzo ins Ziel gefahren. Schon da war klar: Mit einer Medaille wird es diesmal nichts werden – trotz bester Vorleistungen im Weltcup. Als am Ende Sechster stieg der Bayer beim Sieg von Teamkollege Max Langenhan vom Schlitten – und fiel seinem Vater und langjährigem Trainer Norbert Loch in die Arme. Es flossen Tränen – und man stellte sich unweigerlich die Frage: Endet hier gerade eine große olympische Karriere?