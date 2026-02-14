Wenn Marc Callan rückwärts über das Eis tippelt, werden Erinnerungen an einen Pop-Star wach. Der Schotte sorgt mit seiner eigentlich hochkomplexen Arbeit bei Olympia für Erheiterung.
Er ist einer der heimlichen Stars der Winterspiele in Italien und sein persönlicher Moonwalk schon jetzt ein Internet-Hit: Mark Callan sorgt als Eismeister in Cortina d’Ampezzo nicht nur für ideale Bedingungen bei den olympischen Curling-Wettbewerben, sondern auch für Erheiterung auf den Rängen und in den sozialen Medien.