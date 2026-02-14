Olympia 2026: Mexiko und Südafrika – die besonderen Alpin-Geschichten von Cortina

Sarah Schleper ist 47, Lara Markthaler bald 19 Jahre alt. Beide schreiben in Cortina d’Ampezzo besondere olympische Geschichten. Ein 18-Jähriger spielt dabei zudem eine Rolle.
Die Kontaktaufnahme mit dem olympischen Schnee von Cortina d’Ampezzo fand bisher auf unterschiedliche Art und Weise statt. Sarah Schleper trug am Donnerstag die Startnummer 43 und trat im Super-G an. Lara Markthaler dagegen stand am olympischen Rennhang auf der Tofana bisher oft im Ziel, wenn die Besten in den schnellen Alpin-Disziplinen oder in der Team-Kombination die neuen Medaillenträger suchten. Eine besondere Geschichte schreiben sie an diesem Sonntag aber beide.