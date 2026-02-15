Olympia 2026: Lindsey Vonn darf nach Hause: Weitere Operationen in den USA geplant
Lindsey Vonn ist bereit für die Rückkehr in die USA. Foto: Michael Kappeler/dpa

Skistar Lindsey Vonn tritt nach ihrer schweren Verletzung in der olympischen Abfahrt die Heimreise an. Die 41-Jährige wird von einem Ärzteteam begleitet.

Lindsey Vonn darf nach Hause: Die bei einem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Skirennfahrerin macht sich in Treviso für den Rückflug in die USA bereit. Das teilte Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, der Nachrichtenagentur AP mit. „Wir sind gerade dabei, das alles zu organisieren“, sagte Goldschmidt. Das medizinische Team soll die 41-Jährige auf der Heimreise begleiten. „Wir haben ein großartiges Team um sie herum, das ihr hilft, und sie wird für weitere Operationen in die USA zurückkehren.“

 

Bei ihrem Sturz in Cortina d’Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die US-Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

„Es war den Sturz wert“

Vonn hatte sich zuvor für die vielen Zuschriften bedankt und dabei unterstrichen, dass sie absolut bereit für die Abfahrt war - physisch und psychisch. „Mental war ich perfekt. Klar, fokussiert, hungrig, aggressiv und doch völlig ruhig“, schrieb die 41-Jährige. Doch selbst, wenn man die stärkste Person der Welt sei, habe der Berg noch immer alle Karten in der Hand.

„Es war den Sturz wert“, teilte Vonn mit. „Wenn ich nachts die Augen schließe, dann bereue ich nichts und die Liebe für das Skifahren ist immer noch da. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wieder oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.“

 