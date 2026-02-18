Olympia 2026: „Lieblingskontrahentin“ – Mikaela Shiffrin mit tröstenden Worten für Lena Dürr

Mikaela Shiffrin hat den Olympia-Slalom von Cortina d’Ampezzo gewonnen. Danach wurde sie emotional – und äußerte sich auch zur so unglücklich ausgeschiedenen Lena Dürr.
Mikaela Shiffrin hat mit ihrem Auftritt im olympischen Slalom-Rennen ihren Status als Ski-Königin untermauert. In souveräner Manier siegte die US-Amerikanerin am Mittwoch in Cortina d’Ampezzo vor der Schweizerin Camille Rast und Anna-Swenn Larsson aus Schweden. Auf der folgenden Pressekonferenz präsentierte sie sich dann sehr emotional – und dachte auch an Lena Dürr.