Olympia 2026: „Lassen das Herz auf der Bahn“ – Natalie Geisenberger würdigt ihre Nachfolger

Natalie Geisenberger ist ihren Rekord los, nun sind Tobias Wendl und Tobias Arlt die erfolgreichsten deutschen Wintersportler bei Olympia. Was sagt die Ex-Rodlerin dazu?
Natalie Geisenberger war bis vor den Winterspielen von Cortina d’Ampezzo die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin – mit sechs Gold- und einer Bronzemedaille. Am Donnerstagabend ist sie von ihren Rodel-Kollegen Tobias Wendl und Tobias Arlt überholt worden. Wir haben kurz danach mit der heutigen TV-Expertin bei Eurosport gesprochen.