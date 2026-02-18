Olympia 2026: Johannes Lochner und Georg Fleischhauer – ein Triumph im Zeichen der Familie

Johannes Lochner hat zusammen mit Georg Fleischhauer Gold im Zweierbob gewonnen. Danach gaben die beiden emotionale Einblicke.
Als der erste große Jubel vorüber war, die Freude hinausgeschrien und einige Interviews gegeben worden waren, ging der Dank auch ganz schnell an Heidi. Die Schwiegermutter. „Sie“, sagte Johannes Lochner, „hat im Hotel auf unseren Sohn aufgepasst und damit ermöglicht, dass meine Frau hier dabei sein konnte“. Um mitzuerleben, wie der Bobpilot aus Berchtesgaden sich seinen Traum erfüllte und Olympiasieger im Zweierbob wurde. „Es war“, sagte Lochner, „unfassbar geil.“