Olympia 2026: Jetzt wird’s ernst! Entscheidet Hansi Lochner das deutsche Bobduell für sich?

Johannes Lochner ist der ewige Herausforderer von Francesco Friedrich. Zum Abschluss seiner Karriere will er den Olympiasieger schlagen und Gold gewinnen – mit Stuttgarter Hilfe.
Ist das alles nur Spaß? Könnte man meinen – wenn man das aktuelle „Micky Maus Magazin“ liest. Darin ist, logisch, Donald Duck zu sehen – allerdings in einer besonderen Geschichte. Ihr Titel: „Rivalen der Bobbahn.“ Der notorische Pechvogel aus Entenhausen ist keiner der Kontrahenten. Sondern: Johannes Lochner und Francesco Friedrich.