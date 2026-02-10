Olympia 2026: „Inspiriert von deinem Mut“ – Promis reagieren auf Posting von Lindsey Vonn

Am späten Montagabend hat sich Lindsey Vonn erstmals nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo geäußert. Zahlreiche Sportkollegen und Prominente haben reagiert.
Fast eineinhalb Tage herrschte Unsicherheit, wurde spekuliert, gemutmaßt. Dann sorgte am Montagabend Lindsey Vonn selbst für Klarheit. Bei ihrem kapitalen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo am Sonntag hat sich die amerikanische Skirennläuferin einen „komplizierten Schienbeinbruch“ zugezogen. Das gab sie auf Instagram bekannt.