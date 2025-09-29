Olympia 2026 in Mailand und Cortina: Rapper Snoop Dogg erneut TV-Experte für die Olympischen Winterspiele

Snoop Dogg wird bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina wieder als TV-Experte auftreten. Das gab NBC Universal bekannt. Neben der Analyse des sportlichen Geschehens wird der Rapper Norditalien bereisen.

Snoop Dogg (53) kehrt nächstes Jahr als TV-Experte für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo zurück, wie NBC Universal in einer Pressemitteilung bekannt gab. Bereits 2024 reiste der Rapper im Auftrag des US-Senders NBC nach Paris, um von den Olympischen Spielen zu berichten.

Neben der sportlichen Berichterstattung plant der Amerikaner eine Reise durch das Land. "Der weltbekannte Megastar wird Norditalien erkunden, von den lebhaften Straßen Mailands bis zu den atemberaubenden Dolomiten. Zudem wird der Rapper den Zuschauern seine einzigartige Perspektive über die Olympischen Spiele vermitteln", führt die Pressemitteilung fort.

Nicht nur Experte für Sport

Ähnlich wie in Paris wird Snoop Dogg gemeinsam mit NBC-Moderator Mike Tirico (58) die Spiele analysieren. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er an "zahlreichen Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele teilnimmt und die Athleten, Freunde und Familien trifft", so NBC.

Bei Snoop Dogg herrscht große Vorfreude. "Ich freue mich sehr, bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina wieder mit meinem Freund Mike Tirico zusammenzuarbeiten", sagte er in einem Statement. "Der D-O-Double-G wird erneut vor Ort sein und ich freue mich darauf, mit den Athleten und ihren Familien zu feiern. Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt und wie jeder weiß, dreht sich bei mir alles um Sport. Darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und dabei Spaß zu haben. Ich werde meine Skibrille, warmen Jacken, Schneehosen und Schlittschuhe mitbringen", fügte der Rapper hinzu.

Olympia-Start im Februar

Im April dieses Jahres unterzeichnete Snoop Dogg einen Vertrag mit NBC Universal. Neben seinem Engagement bei Olympia ist unter anderem ein Biopic über das Leben des Rappers geplant.

Die Olympischen Winterspiele 2026 starten am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier.