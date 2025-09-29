Olympia 2026 in Mailand und Cortina: Rapper Snoop Dogg erneut TV-Experte für die Olympischen Winterspiele

Snoop Dogg wird bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina wieder als TV-Experte auftreten. Das gab NBC Universal bekannt. Neben der Analyse des sportlichen Geschehens wird der Rapper Norditalien bereisen.
Snoop Dogg (53) kehrt nächstes Jahr als TV-Experte für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo zurück, wie NBC Universal in einer Pressemitteilung bekannt gab. Bereits 2024 reiste der Rapper im Auftrag des US-Senders NBC nach Paris, um von den Olympischen Spielen zu berichten.