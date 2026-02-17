Olympia 2026: Historisches Gold! Johannes Lochner am ersten Ziel seiner Träume

Johannes Lochner hat sich seinen Traum von einer Goldmedaille zum Abschluss seiner Karriere erfüllt. Fertig ist der Bobpilot vom BC Stuttgart im Eiskanal von Cortina aber noch nicht.
Es war schon später am Dienstagabend am Eiskanal „Eugenio Monti“ – als Johannes Lochner genau rechtzeitig kam. Souverän und sicher brachte er auch den vierten Lauf im Zweierbob-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo ins Ziel. Wo in dem Moment, in dem der 35-jährige Bayer die rote Linie überquert hatte, riesengroßer Jubel ausbrach.