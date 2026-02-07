Olympia 2026: Gute Chancen – Rasen deutsche Ski-Stars im Schatten Lindsey Vonns zur Medaille?

Am Sonntag richten sich in Cortina d’Ampezzo alle Blicke auf Lindsey Vonn. Abseits des Trubels könnten gleich zwei deutsche Abfahrerinnen eine Medaille gewinnen.
Eigentlich ist ja alles ganz einfach in so einer Vorbereitung auf eine Olympia-Abfahrt. Könnte man zumindest meinen, wenn man hört, was Emma Aicher nach dem letzten Training und vor dem großen Rennen noch so vorhat. „Kondi, Physio, Schlafen – und morgen Vollgas“, sagte die deutsche Skirennläuferin am Samstagmittag in Cortina d’Ampezzo. Und schilderte damit so ziemlich das Gleiche wie ihre Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann.