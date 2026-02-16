Olympia 2026: Gold für den Bobclub Stuttgart? Für Johannes Lochner zum Greifen nah

Alle hatten ein enges Rennen erwartet – doch nach zwei von vier Läufen liegt Johannes Lochner 0,80 Sekunden vor Francesco Friedrich. Was er nun macht? „Keine Experimente.“
Zur Halbzeit ist noch selten ein Sieger gekürt worden. Weshalb auch Johannes Lochner noch ein wenig vorsichtig ist. „Im Bobsport und gerade auf dieser Bahn“, sagte am Montag der Bayer auf die Frage, das nun ja kaum mehr was schief gehen könnte mit der ersten olympischen Goldfahrt seiner Karriere, „darfst du das niemals sagen.“ Und doch musste er quasi eingestehen: „Es sieht schon ganz schön gut aus.“ Was eher noch untertrieben ist.