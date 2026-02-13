Olympia 2026: „Es wird darauf ankommen, wer am nervenstabilsten ist“

Seit gerade mal drei Jahren tanzen Minerva Hase und Nikita Volodin zusammen. Doch sie gehören schon zu den Top-Kandidaten auf Olympisches Gold.
Es war sozusagen ein Kurztrip. Ein Kurztrip aufs olympische Eis. Ein Kurztrip ins olympische Getümmel in Mailand. Und ein Kurztrip zu dem Ort, an dem Minerva Hase und Nikita Volodin am Montag eine Erfolgsgeschichte aufs Eis bringen wollen. Rund neun Tage vor ihrem Start bei den Spielen in Mailand war das deutsche Eiskunstlauf-Duo schon mal in der italienischen Metropole, um vorzufühlen und zu testen. „Wir wollten uns ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen, dass man diese erste Aufregung schon mal weg hat“, sagte Minerva Hase vor wenigen Tagen nach ihrer ersten Trainingseinheit in der mailändischen Eishalle.