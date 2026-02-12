Olympia 2026: Erst der Crash, dann der Verlobungsring – wilder Tag für Breezy Johnson

In der Abfahrt ist Breezy Johnsion Olympiasiegerin geworden. Im Super-G landete sie nach einem Sturz um Fangzaun. Im Ziel durfte sie sich dennoch freuen – über einen Verlobungsring.
Dass Breezy Johnson die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo mit ein bisschen Schmuck verlassen würde, war schon seit dem vergangenen Sonntag klar. Da gewann die US-Amerikanerin die Abfahrt in Cortina d’Ampezzo. Danach ging ihre Goldmedaille zwar ein wenig kaputt, das gute Stück wird sie dennoch als goldene Erinnerung mit nach Hause nehmen. Am Donnerstag kam dann – eher überraschend – ein weiteres Schmuckstück hinzu.