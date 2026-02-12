Olympia 2026: Ein Startverbot, Tränen – und jede Menge Diskussionen

Der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch wollte bei den Spielen in Cortina d’Ampezzo im Skeleton starten – und an Kriegsopfer erinnern. Nun ist er ausgeschlossen worden. Warum?
Dajana Eitberger ist Botschafterin des Vereins „Athletes for Ukraine“. Da passte es ganz gut, dass die deutsche Rodlerin just in jenen Momenten im Deutschen Haus in Cortina d’Ampezzo Rede und Antwort stand, als der Fall Wladislaw Heraskewytsch vollends eskalierte. Der Ukrainer, als Medaillenkandidat im Skeleton gehandelt, wurde kurz vor seinem ersten Wettkampflauf am Donnerstag aus dem Rennen genommen. Und Eitberger reagierte betroffen.