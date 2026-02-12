Olympia 2026: Der Fall Heraskewytsch – auf die Tränen folgt die Verantwortung der IOC-Chefin

Nach dem Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch liegt ein Scherbenhaufen vor allen an diesem Fall Beteiligten. Die neue IOC-Chefin muss Lösungen finden, fordert unser Autor Dirk Preiß.
Nun haben auch die Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo ihren (sport-)politischen Skandal. Der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch wollte im Skeleton um eine Medaille kämpfen – dabei aber auch an im russischen Angriffskrieg gefallene ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Sport erinnern. Seinen Helm zieren Bilder von ihnen. Das kostete ihn sein Startrecht.