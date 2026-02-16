Olympia 2026: Das Wehklagen und die Wirklichkeit

Nach der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel warten viele schon auf weiteres Edelmetall der deutschen Biathleten. Die Chance gibt es. Doch dazu braucht es schon einen perfekten Tag.
Sie sind nicht mehr die Jüngsten, bei dem einen oder anderen lichtet sich das Haar, oder es ergraut, wie beim Österreicher Christoph Sumann, wo das deutlich oberhalb des Stirnbands zu sehen war. Doch dass sie noch richtig fit sind, das sah man beim Sprung aufs Siegerpodest: Die deutschen Goldmedaillen-Gewinner Simon Schempp, Arnd Peiffer, Daniel Böhm und Erik Lesser, die für ihr Staffelrennen in Sotchi 2014 nachträglich geehrt wurden. Sie waren wegen der Dopingsperre eines Russen auf den ersten Platz vorgerückt, vor den Österreichern und Norwegern.