Olympia 2026: Das „dramatischste Comeback“ – sogar Hollywood fiebert mit Lindsey Vonn

Sie hat es allen Zweiflern gezeigt, nun aber steht wieder alles infrage. Lindsey Vonn will trotz eines Kreuzbandrisses um Abfahrtsgold fahren. Das bewegt sogar Stars in Hollywood.
Ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, dass diesmal von Quark keine Rede war? Wohl eher ein schlechtes. Denn es zeigt: Diesmal ist alles noch viel schlimmer, kritischer, vager. Lindsey Vonn, die ihre schon bis dahin atemberaubende Comeback-Story mit einer Goldmedaille bei den Spielen von Mailand und Cortina krönen wollte, bangt um ihren Start. Ist eigentlich verletzt, will dennoch versuchen, sich am Sonntag (11.30 Uhr) in der Abfahrt aus dem Starthaus zu schieben, redete am Dienstag aber erst einmal von Therapien, Gesprächen mit Ärzten und vorsichtigen Versuchen. Aber eben nicht: von Quark.