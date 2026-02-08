Olympia 2026: „Bricht mir das Herz“ – Vater von Lindsey Vonn äußert sich nach Sturz-Drama

Lindsey Vonn wollte Gold in Cortina d’Ampezzo gewinnen. Dann stürzte sie schwer und verletzte sich erneut. Nun haben sich ihr Vater und ihre Schwester geäußert.
Die Bilder gingen um die Welt – und es waren keine schönen. Anstatt um Gold zu kämpfen, stürzte Lindsey Vonn in der olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schon nach wenigen Sekunden. Der US_Star. angetreten trotz eines Kreuzbandrisses, musste abtransportiert werden. Eine erste vage Information zum Gesundheitszustand ergab, dass sich die 41-Jährige den Unterschenkel gebrochen habe.