Olympia 2026: Biathlon-Trainer Johannes Lukas und seine Erfolgsgeschichte in Schweden

Bei den Schweden trainieren Frauen und Männer gemeinsam. Der deutsche Trainer erklärt, wie das funktioniert und welchen Stellenwert Biathlon in dem skandinavischen Land hat.
Siege, Podestplätze, drei Biathletinnen unter den Top Sechs, zwei Männer unter den besten Sieben des Gesamtweltcups. Bei den Schweden läuft es in dieser Saison. In dieser Form sind sie Mitfavorit auf die Medaillen in der ersten Entscheidung am Sonntag, der Mixed-Staffel. Auch wenn in Antholz in den vergangenen Jahren nicht die besten Ergebnisse für die Skandinavier heraussprangen, geht der deutsche Cheftrainer Johannes Lukas die Mission Olympia zuversichtlich an.