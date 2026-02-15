Olympia 2026: „Besonderes Erlebnis“ – Kim Bui überreicht olympische Medaillen

Seit Sommer 2024 ist Kim Bui Mitglied der Athletenkommission des IOC. Bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo durfte sie nun erstemals Medaillen überreichen. Wie war’s?
Bei all den Menschen war es ja nicht ganz so leicht den Überblick zu behalten. Zu einer Rodel-Staffel gehören sechs Sportlerinnen und Sportler, drei Teams sind bei der Siegerehrung dabei – macht: 18 Athletinnen und Athleten. Bei der Langlaufstaffel der Frauen ist es nur geringfügig besser: Dreimal vier macht zwölf. Aber: Wer bei diesen beiden Siegerehrungen bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo und in Tesero genau hingeschaute, hat auch sie gesehen: Kim Bui.