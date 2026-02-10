Olympia 2026: Aicher wird im Team zur Silber-Emma – und hofft auf das Hundertstel-Glück

Zweites Rennen, zweite Silbermedaille. Emma Aicher liefert bei den Olympischen Spielen von Cortina d’Ampezzo weiter mächtig ab. Diesmal gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann.
Als Emma Aicher die Ziellinie überquert hatte, stieß sie erst einmal einen Jubelschrei aus. Dann fuhr sie noch einen großen Bogen durch den Zielraum. Es war: zu diesem Zeitpunkt die Führung in der alpinen Team-Kombination der Damen bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo. Aber wo war: Kira Weidle-Winkelmann?