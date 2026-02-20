Olympia 2026: 28 Medaillen – diese deutschen Stars verlassen die olympische Bühne für immer

Dem deutschen Olympiateam kommen nach den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo einige Erfolgsgaranten abhanden. Ein schmerzhafter Überblick.
Wenn an diesem Samstag (ab 14.15 Uhr) alle Biathletinnen die Ziellinie in Antholz überquert haben, enden nicht nur die olympischen Wettbewerbe dieser Disziplin bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo. Der Massenstart ist auch ein olympisches Finale – von Franziska Preuß. Die Biathletin wird – direkt nach Olympia oder spätestens nach dieser Saison – ihre Karriere beenden. „Nach dieser Saison ist definitiv Schluss bei mir“, sagte sie schon vor den Spielen in Italien. Und ist damit nicht die Einzige aus dem Team Deutschland.