An diesem Freitag (26. Juli) starten die olympischen Spiele 2024 in Paris. Wer keine Tickets ergattert hat, dem bleibt nur der Fernseher oder ein Livestream. Wo werden die Wettbewerbe gezeigt?

Die Olympischen Spiele üben eine besondere Faszination aus. Wer nicht vor Ort in Paris sein kann, bekommt auch im heimischen TV die volle Ladung Olympia. Doch wer überträgt wie lange? Und wer sind die Experten? Eine Übersicht:

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26. Juli) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27. Juli) nach.

Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

Das gemeinsame Studio der Öffentlich-Rechtlichen ist an einem prominenten Ort in der französischen Hauptstadt platziert: direkt an der Seine, mit Blick auf den Eiffelturm. Als Moderatoren führen die bereits von der Fußball-EM bekannten Gesichter Esther Sedlaczek und Alexander Bommes (ARD) sowie Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (ZDF) durch den Tag.

Olympia 2024 im TV: Übertragung der Spiele auf Eurosport

Der Privatsender Eurosport ist bei den Sommerspielen ebenfalls wieder dabei – und wirbt mit „24/7“ Olympia. Für die Dauer der Spiele fliegt auf „Eurosport 1“ jede nicht-olympische Veranstaltung aus dem Programm. An allen Wettkampftagen geht es um 7 Uhr mit der Frühstücksshow „Bonjour Paris“ los. Es folgt die „Medal Zone“, eine Konferenz, die den Zuschauern jede wichtige Entscheidung live verspricht. Am Abend sollen zur besten Sendezeit neben den aktuellen Entscheidungen auch die Highlights des Tages gezeigt werden.

Olympia 2024 im Stream: So sieht das digitale Angebot aus

Doch was, wenn man gerade nicht vor dem heimischen TV-Bildschirm sitzt? Oder zwei oder gar drei Screens benötigt? Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch Eurosport setzen voll auf das Streaming, das Angebot im Netz soll das lineare Programm perfekt ergänzen.

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein. Als nettes Feature informiert der „Gold-Alarm“ über Medaillenentscheidungen, die in Kürze anstehen. Im Gegensatz zu den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender müssen hier aber 5,99 Euro für den Zugang gezahlt werden - oder 3,99 Euro mit Werbung.

Prominente Expertise bei TV-Übertragung

Auch in Paris werden zahlreiche prominente Namen ihr Fachwissen zur Verfügung stellen. Die ARD setzt bei den Sommerspielen auf einen Wintersportler:

Felix Neureuther, seit vielen Jahren im Ersten als fachkundiger Begleiter des alpinen Ski-Weltcups im Einsatz, feiert sein Debüt auf fachfremdem Terrain.

Eigentlich im Wintersport zuhause: Felix Neureuther ist als Experte im Ersten trotzdem dabei. Foto: dpa/Michael Kappeler

Elisabeth Seitz, die den Sprung in die deutsche Olympia-Mannschaft knapp verpasst hatte, versucht sich als Turn-Expertin erstmals am Mikrofon.

Für das ZDF stößt Peking-Olympiasieger Jan Frodeno zum Expertenteam. Dort wird der frühere Ironman-Weltmeister neben deutschen Größen des Sports moderieren. Dabei sind unter anderem auch:

Andrea Petkovic (Tennis)

Kristina Vogel (Bahnrad)

Jonas Reckermann (Beachvolleyball)

Bekannt durch ihre Erfolge im Tennis, bereichert Andrea Petkovic durch ihre Expertise die Beiträge im ZDF. Foto: EPA/Jason Szenes

Eurosport setzt laut eigener Aussage auf „rund 30 ehemalige Athleten und Athletinnen“. Mit dabei viele ehemalige Olympioniken und Olympiasieger. Unter anderem:

Tennis-Ikone Boris Becker

Fabian Hambüchen (2016, Turnen)

Ole Bischof (2008, Judo)

Lisa Brennauer (2021, Bahnrad)

Max Hoff (2016, Kanu)

Fanny Rinne (2004, Hockey)

Sabine Spitz (2008, Mountainbike)

Die olympischen Spiele beginnen bereits am 24. Juli mit ersten Partien im Rugby sowie im Fußball. Das olympische Feuer wird jedoch erst am Freitag, den 26. Juli entzündet. Bis zum 11. August gehen Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in der französischen Hauptstadt an den Start.