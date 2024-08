1 Alexander Zverev steht im Viertelfinale des Tennisturniers bei den Olympischen Spielen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Alexander Zverev ist der letzte verbliebene Spieler im olympischen Tennisturnier in Paris. Am Mittwoch hatte sich das deutsche Starterfeld erheblich gelichtet, nur der Hamburger ist noch dabei. Deutschlands Topspieler setzt seine Jagd auf das zweite Olympiagold am Donnerstagmittag fort. Auf dem Court Suzanne-Lenglen trifft er im Viertelfinale auf den Italiener Lorenzo Musetti.