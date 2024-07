Frauen-Fußball ist erst zum achten Mal Teil der Olympischen Spiele: Seit 1996 wird im Rahmen des größten Sportereignisses der Welt ein Turnier ausgetragen. Die deutschen Damen gewannen ein Mal Gold im Finale gegen Schweden (2016) und drei Mal Bronze.

Die aktuelle Kapitänin, Alexandra Popp, war schon beim Olympia-Sieg in Brasilien mit dabei. „Gefühlt haben wir zwei Tage durchgefeiert“, erinnert sich die 33-Jährige vor der Auftaktpartie gegen Australien am Donnerstag (19 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille.

Auch dieses Jahr peilt die deutsche Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch eine Medaille bei den Olympischen Sommerspielen an. Popp will sich nicht festlegen, welche Farbe diese hat: „Grundsätzlich traue ich der Mannschaft alles zu“.

Fußball bei Olympia: Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

In Gruppe B trifft Deutschland auf Australien, die USA und Sambia – allesamt physisch starke Gegner. Größte Sorge von Alexandra Popp: eine konstant hohe Leistung über 90 Minuten hinweg. „Das wird entscheidend sein. Kriegen wir die auf den Platz – mit allem, was wir haben – dann haben wir gute Chancen, oben ein Wörtchen mitzureden. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird’s auf dem Niveau brutal schwer“, sagt die Stürmerin.

Die Spiele der deutschen Mannschaft im Frauen-Fußball in der Vorrunde:

Deutschland – Australien (Donnerstag 25. Juli, 19 Uhr)

(Donnerstag 25. Juli, 19 Uhr) Deutschland – USA (Sonntag 28. Juli, 21 Uhr)

(Sonntag 28. Juli, 21 Uhr) Deutschland – Sambia (Mittwoch 31. Juli, 19 Uhr)

Fußball bei Olympia: Wer überträgt Deutschland gegen Australien?

Übertragen wird das erste Spiel gegen Australien in Marseille am Donnerstag im ZDF und bei Eurosport. Einen kostenlosen Livestream bieten die Mediatheken von ARD und ZDF.

Fußball bei Olympia: Das ist das deutsche Team

Im deutschen Kader stehen vor allem Spielerinnen aus der Bundesliga:

Tor : Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC), Merle Frohms (VfL Wolfsburg).

: Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC), Merle Frohms (VfL Wolfsburg). Abwehr : Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering , Kathrin Hendrich, , Sarai Linder (alle drei VfL Wolfsburg), Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao).

: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering , Kathrin Hendrich, , Sarai Linder (alle drei VfL Wolfsburg), Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao). Mittelfeld/Angriff : Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann (alle drei FC Bayern München), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Vivien Endemann, Janina Minge,Jule Brand, Alexandra Popp (alle vier VfL Wolfsburg), , Laura Freigang, Elisa Senß (beide Eintracht Frankfurt).

: Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann (alle drei FC Bayern München), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Vivien Endemann, Janina Minge,Jule Brand, Alexandra Popp (alle vier VfL Wolfsburg), , Laura Freigang, Elisa Senß (beide Eintracht Frankfurt). Auf Abruf: Felicitas Rauch (Carolina Courage), Nicole Anyomi, Stina Johannes, Pia-Sophie Wolter (alle drei Eintracht Frankfurt).

Fußballturnier der Frauen bei Olympia: So sehen die Gruppen aus

In der Vorrunde des olympischen Fußballturniers der Frauen treten zwölf Teams in drei Vierergruppen gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, außerdem die zwei besten Dritten.

Gruppe A

Kanada

Neuseeland

Frankreich

Kolumbien

Gruppe B

Deutschland

Australien

USA

Sambia

Gruppe C

Spanien

Japan

Nigeria

Brasilien

Olympischer Fußball: Was ist mit den deutschen Herren?

Nach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren sucht man im Teilnehmerfeld der diesjährigen Olympischen Sommerspielen vergeblich. Beim olympischen Fußball-Turnier der Männer dürfen nur U-23-Mannschaften teilnehmen. Bei den Frauen gibt es diese Alterseinschränkung nicht.

Die deutsche Mannschaft hätte bei der Fußball-Europameisterschaft der U-21-Mannschaften im vergangenen Jahr auf das Siegertreppchen kommen müssen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Die jungen Fußballer schafften es jedoch nicht über die Vorrunde hinaus.