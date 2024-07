Was passiert bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris? Bislang wird darum ein großes Geheimnis gemacht. Was aber schon feststeht – und wann es losgeht. Fragen und Antworten im Überblick.

Zweimal hat Paris schon Olympische Spiele ausgerichtet – in den Jahren 1900 und 1924. Nun ist die französische Hauptstadt wieder Gastgeber des größten Sportereignisses der Welt – zumindest was die Anzahl der Athletinnen und Athleten sowie Entscheidungen angeht.

Die ersten Wettkämpfe starten zwar schon diese Woche, als erstes beginnt das Abenteuer Olympia für die Fußballerinnen. Offiziell eröffnet werden die Sommerspiele aber erst ein paar Tage später. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den offiziellen Startschuss.

Olympia-Eröffnungsfeier: Wann geht es los?

Die offizielle Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris findet am Freitag, 26. Juli, statt. Das Besondere: erstmals ist nicht ein Stadion Schauplatz, sondern die Seine – auf dem Fluss, der sich durch Paris schlängelt, gibt es eine Art Parade. Los geht es um 19.30 Uhr.

Olympia-Eröffnungsfeier im TV und Stream: Wer überträgt das Event?

Die Olympia-Eröffnungsfeier wird am Freitag live im Free-TV von der ARD übertragen, außerdem ist sie bei Eurosport zu sehen. Die Live-Übertragung im Ersten startet um 18 Uhr. Es moderieren Alexander Bommes und Esther Sedlaczek, die bereits bei der EM 2024 im Einsatz waren. Auch Eurosport beginnt seine Übertragung aus Paris um 18 Uhr.

Parallel wird die Eröffnungsfeier auch in der Mediathek der ARD zu sehen sein.

Olympia 2024: Was passiert bei der Eröffnungsfeier?

Im Vorfeld wurde wie üblich ein großes Geheimnis darum gemacht, was bei der Eröffnungsfeier passieren wird. Bei vergangenen Spielen waren häufig bombastisch Shows zu sehen: 1984 flog in Los Angeles ein „Rocketman“ mit Jetpack durchs Stadion, 2008 ließ China 2008 Trommler simultan trommeln und 2012 sprang die Queen mit James Bond per Fallschirm aus einem Hubschrauber – wenn auch nur in einem Trickfilm.

Und was passiert in Paris? Werden Akrobaten am Baugerüst der Pariser Kathedrale Notre-Dame turnen? Wird ein U-Boot aus der Seine aufsteigen? Bislang steht eben nur fest, dass die Seine als Schauplatz dient.

Mehrere tausend Sportlerinnen und Sportler sollen auf knapp 100 Booten den Fluss herunterfahren, von der Austerlitz-Brücke im Osten der Stadt entlang an Notre-Dame und am Louvre bis zum Eiffelturm. „Wozu sollen wir Kulissen bauen, wenn wir die schönsten der Welt haben?“, sagte der Regisseur Thomas Jolly, der die knapp vierstündige Eröffnungsfeier konzipiert hat.

Die Seine wird zur Bühne für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Naoki Nishimura

Wie viele Zuschauer sind bei der Olympia-Eröffnungsfeier dabei?

Mehr als 325.000 Zuschauer verteilen sich an den Ufern und auf den Brücken. Ein Drittel der von hat die Plätze teuer bezahlt, zwei Drittel der Zuschauer sind eingeladen, unter ihnen mehr als 100 Staats- und Regierungschef aus aller Welt, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der israelische Präsident Isaac Herzog. Die Organisatoren gehen davon aus, dass sich rund um die Seine mindestens 600.000 Menschen versammeln werden.

Olympia-Eröffnungsfeier: Welche Rolle spielen die politischen Entwicklungen in Frankreich?

Die Pariser Eröffnungsfeier hingegen solle „kein Macho- und Heldenspektakel“ werden, sondern mit Humor französische Klischees auf die Schippe nehmen und dabei Multikulti feiern, sagen die Organisatoren. „Diversität existiert. Es ist eine Realität, gegen die man nur vergeblich politisch ankämpfen kann“, meinte Jolly in Anspielung auf die fremdenfeindliche Haltung der rechtspopulistischen Parteien.

Die Eröffnungsfeier der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich 2023 hatte wegen des als altbacken und kitschig empfundenen Frankreichbildes Spott ausgelöst. Bei den Olympischen Spielen soll das nicht so sein.

Regisseur Jolly arbeitete unter anderem mit der preisgekrönten Schriftstellerin Leïla Slimani und einem Historiker zusammen, um das Programm zu entwerfen. Es ist so geheim, dass es nicht einmal eine Generalprobe gibt, sondern immer nur einzelne Teile geübt wurden - und kürzlich waren Akrobaten auf dem Gerüst von Notre-Dame zu sehen.

Wie viele Sicherheitskräfte sind im Einsatz?

Während das Publikum von der Darstellung gebannt sein wird, sind zugleich mehr als 40.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern. Sämtliche Boote auf der Seine wurden zuvor auf Sprengstoff untersucht. Unter mehreren Brücken sind Barrieren angebracht, die im Notfall im Fluss herabgelassen werden können. Etwa 800 Elitesoldaten, unter ihnen Taucher und Drohnenexperten, passen auf, dass nichts Unerwünschtes passiert.

Die Polizei ist seit Wochen in Alarmbereitschaft. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Stephane Lemouton / Bestimage

Wer entzündet das olympische Feuer?

Offen ist auch noch, wer der letzte Träger der Olympischen Fackel sein wird, die seit dem 8. Mai durch Frankreich getragen wurde. 1992 hatte ein paralympischer spanischer Bogenschütze das olympische Feuer auf spektakuläre Weise mit einem abgeschossenen Pfeil entzündet. Wie das Feuer dieses Jahr zum Veranstaltungsort gebracht wird, dürfte bis zur letzten Minute geheim bleiben.