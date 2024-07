Wann beginnt Leichtathletik? (Olympia 2024)

Die Leichtathletik zieht auch bei Olympia die Massen in ihren Bann. Wann beginnen die Wettbewerbe in Paris? Und wie sieht es bei den Deutschen vor dem Start aus?

Alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen rücken auch die vermeintlichen Randsportarten in den Fokus der Öffentlichkeit. Trapschießen, Judo oder Segeln bekommt man sonst im deutschen Fernsehen eher nicht zu sehen. Anders ist das bei der Leichtathletik. Weltmeisterschaften oder deutsche Finals werden normalerweise in den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

Und: Auch bei Olympia fiebern viele den Wettkämpfen im Stadion entgegen. Bei diesen Spielen ist es letztmals der Fall, dass die Leichtathletik-Wettkämpfe erst in der zweiten Olympia-Woche beginnen. Konkret startet die Leichtathletik am Donnerstag, 1. August. Als erstes stehen die Wettbewerbe im Gehen auf dem Programm. Am 2. August finden dann auch Wettkämpfe im Stadion statt.

Leichtathletik bei Olympia: beim nächsten Mal in der ersten Woche

Bei den nächsten Olympischen Spielen im Jahr 2028 in Los Angeles wird es eine Änderung im Zeitplan geben: Die Leichtathletik wird in die erste Woche rutschen – und Olympia einläuten. Diese Entscheidung hatte der Ausrichter vor den diesjährigen Spielen verkündet.

Diese Disziplinen gehören zur Leichtathletik bei Olympia:

Frauen

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter

5000 Meter

10.000 Meter

Marathon

3000 Meter Hindernislauf

100 Meter Hürden

400 Meter Hürden

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Siebenkampf

20 Kilometer Gehen

4 x 100 Meter Staffel

4 x 400 Meter Staffel

Männer

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter

5000 Meter

10.000 Meter

Marathon

3000 Meter Hindernislauf

110 Meter Hürden

400 Meter Hürden

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Zehnkampf

20 Kilometer Gehen

4 x 100 Meter Staffel

4 x 400 Meter Staffel

Mixed-Wettbewerbe

Mixed Staffel 4 x 400 Meter

Marathon-Gehen Mixed Staffel

Leichtathletik bei Olympia 2024: Wie sieht es für die deutschen Athletinnen und Athleten aus?

Spaß gemacht und überzeugt haben die deutschen Leichtathleten zuletzt allerdings nicht, das historische Tief von der WM in Budapest spukt noch in der Hinterköpfen der Verantwortlichen herum. „Ernüchternd“ sei der Auftritt ohne eine einzige Medaille gewesen, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner, diesmal soll in Paris alles anders laufen. Das Team sei gut drauf, alle „auf den Punkt fit. Wir werden jetzt hier angreifen und auch Medaillen gewinnen“, versprach Bügner.

Und auch Sprintstar Gina Lückenkemper ist überzeugt, dass es nicht das nächste Debakel gibt. „Die Stimmung ist gut“, sagte die 100-Meter-Läuferin. Natürlich sei es „wichtig, dass auch die Leichtathletik überzeugt, aber da mache ich mir ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen.“ Ganz im Gegenteil. „Ich glaube sehr fest daran, dass wir ein wirklich wahnsinnig gutes Team hier vor Ort haben, was anständig angreifen kann“, sagte Lückenkemper am Mittwoch: „Und was auch am Ende Spaß machen und überzeugen wird.“

Bei der Jagd nach Gold, Silber und Bronze kommt es dabei vor allem auf die wenigen großen Hoffnungsträger an, realistische Medaillenchancen haben dabei Weitsprung-Königin Malaika Mihambo, Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer und Speerwurf-Ass Julian Weber. „Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir viele positive Ausreißer feiern können“, sagte Bügner. Vielleicht gelingt ja schon am Donnerstagmorgen Geher Christopher Linke über die 20 Kilometer der erste Coup.

Ab Freitag geht es dann auch im Stade de France zur Sache, dann werden aus deutscher Sicht alle Augen auf Neugebauer gerichtet sein. Der 24-Jährige ist nach seinem deutschen Rekord von 8961 Punkten auf der lila Bahn der Top-Favorit schlechthin auf Gold. Den Druck will er einfach abschütteln. „Schön locker bleiben, ich selbst bleiben, mein Ding machen - und dann wird es auch gut werden“, sagte Neugebauer dem SID.

Wie Lückenkemper hatte auch Mihambo zuletzt mit einer Coronavirus-Infektion nach ihrem EM-Titel von Rom zu kämpfen, doch die Form bei der Tokio-Olympiasiegerin passt rechtzeitig wieder. „Ich freue mich auf Paris. Ich habe keine Zweifel an meinem Leistungsvermögen“, sagte die 30-Jährige dem Spiegel. Mit ihren 7,22 m von Rom, dem zweitbesten Sprung ihres Lebens, ist Mihambo wie Neugebauer die Nummer eins der Welt. Eine Rechnung offen mit Olympia hat Weber, der Mainzer war vor drei Jahren als Vierter knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt - 14 Zentimeter fehlten damals zu Bronze. „Ich bin so gut drauf wie noch nie. Ich habe richtig Bock und will die Medaillen angreifen“, sagte Weber. Lückenkemper und Co. brennen darauf, es nach dem WM-Debakel nun allen zu zeigen: „Ich bin echt bereit dafür, dass es jetzt endlich mal losgeht.“