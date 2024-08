Olympia 2024 und Fußball-EM: Zoll beschlagnahmt rund 630.000 gefälschte Sportartikel

1 Vor allem Sportbekleidung, Schuhe, Spielzeug und Sportgeräte sind bei den grenzüberschreitenden Kontrollen vom Zoll beschlagnahmt worden.(Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Cole

Die beiden europäischen Sportgroßveranstaltungen im Sommer ziehen auch die Aufmerksamkeit von Straftätern auf sich. Die EU-Zollbehörden gehen gemeinsam gegen sie vor.











Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Paris und der Fußball-EM in Deutschland sind bislang etwa 630.000 gefälschte Sport- und Merchandise-Artikel in der EU beschlagnahmt worden. Mit einer gemeinsamen Aktion der europäischen Zollbehörden soll verhindert werden, dass gefälschte Waren auf den EU-Markt gelangen, um Wirtschaft und Verbraucher zu schützen, wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) mitteilte.