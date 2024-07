Olympia 2024: Tennisstar Zverev zieht in Paris ins Viertelfinale ein

1 Tennis-Star Alexander Zverev steht im Viertelfinale. Foto: dpa/Sven Hoppe

Alexander Zverev wackelt in seinem Achtelfinale des olympischen Tennis-Wettbewerbs im ersten Satz. Erst nachdem er eine knifflige Situation meistert, kontrolliert er die Partie.











Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev trägt bei den Sommerspielen in Frankreich als Einziger weiter die Hoffnungen auf eine deutsche Tennis-Medaille. Nach Problemen zu Beginn bezwang der 27-Jährige den Australier Alexei Popyrin 7:5, 6:3 und zog damit ins Viertelfinale ein. Der Italiener Lorenzo Musetti als nächster Gegner am Donnerstag ist ebenfalls eine machbare Aufgabe. Im Halbfinale könnte wie bei den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Tokio der serbische Tennis-Topstar Novak Djokovic warten.