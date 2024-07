Kaum ist die Fußball Europameisterschaft zu Ende, steht bereits das nächste Sportevent an: Die Olympischen Spiele, die offiziell am Freitag, 26. Juli, in Paris eröffnet werden.

Auch bei Olympia wird Fußball gespielt – allerdings nicht im pinkfarbenen Trikot. Das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft war während der EM immer wieder ausverkauft und sorgte bei Hersteller Adidas für Rekordumsätze. „Das pinke Trikot ist das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte aller DFB-Trikots“, sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Deutschen Presse-Agentur.

Warum tragen die Sportler keine pinken Trikots?

Obwohl Adidas auch die Kleidung der Sportler für Olympia bereitstellt, wird kein Athlet im pinken Trikot zum Wettkampf in Paris erscheinen. Für die Bekleidung des deutschen Teams ist offiziell der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verantwortlich. Bei dem pinken Auswärtstrikot trug der Deutsche Fußballbund (DFB) die Verantwortung. Das Design der deutschen Ausrüstung wurde klassisch gehalten, wie bei der Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner zu sehen ist.

Die Ausrüstung der Sportler umfasst rund 80 Teile – neben Sportkleidung sind auch Outfits für Anlässe wie der Eröffnungsfeier und Accessoires wie beispielsweise Sonnenbrillen enthalten.

Rund 11.000 Athleten erwartet

Es sind die dritten Sommerspiele in Paris – die französische Hauptstadt war bereits 1900 und 1924 Gastgeber. Rund 11.000 Athleten aus aller Welt kämpfen in 32 Sportarten um Gold, Silber und Bronze. Einige Teamsportarten sowie die Bogenschützen legen schon in den zwei Tagen vor dem offiziellen Beginn am 26. Juli los. Der letzte Wettkampftag ist der 11. August.

Fußball: Für Deutschland treten nur die Frauen an

Es ist erst das achte Mal, dass der Frauenfussball Teil der Olympischen Spiele ist: Seit 1996 wird im Rahmen des größten Sportereignisses der Welt ein Turnier ausgetragen. Die deutschen Damen gewannen einmal Gold im Finale gegen Schweden (2016) und dreimal Bronze. Die aktuelle Kapitänin Alexandra Popp war bereits beim Olympiasieg in Brasilien dabei. „Gefühlt haben wir zwei Tage lang gefeiert“, erinnert sich die 33-Jährige vor dem Auftaktspiel gegen Australien am Donnerstag (19 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille.

In der Gruppe B trifft Deutschland auf Australien, die USA und Sambia - allesamt körperlich starke Gegner. Die größte Sorge von Alexandra Popp: eine konstante Leistung über 90 Minuten. „Das wird entscheidend sein. Wenn wir das auf den Platz bringen - mit allem, was wir haben - dann haben wir gute Chancen, oben ein Wörtchen mitzureden. Gelingt uns das nicht, dann wird es auf diesem Niveau brutal schwer“, sagt die Stürmerin.

Wer überträgt Deutschland gegen Australien?

Übertragen wird das erste Spiel gegen Australien in Marseille am Donnerstag im ZDF und bei Eurosport. Einen kostenlosen Livestream bieten die Mediatheken von ARD und ZDF.

