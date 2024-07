Olympia 2024: Schwimmer Märtens erreicht Finale auf Nebenstrecke

1 Der Schwimmer belegte den geteilten vierten Platz der Halbfinals. Foto: dpa/Michael Kappeler

Eigentlich ist Lukas Märtens Freistil-Experte. In Paris tritt der Olympiasieger auch als Rückenschwimmer an. Und auch hier überzeugt er auf der „Spaßstrecke“.











Schwimm-Star Lukas Märtens ist auf seiner Nebenstrecke 200 Meter Rücken ins olympische Finale eingezogen. Der Olympiasieger über 400 Meter Freistil schlug in der La Défense Arena von Paris nach 1:56,33 Minuten an und belegte damit den geteilten vierten Platz der Halbfinals. Im Endlauf am Donnerstag hat der 22-Jährige sogar Außenseiterchancen auf eine Medaille.