Olympia Handball: Wann spielt Deutschland? (Datum, Uhrzeit)

Deutschland ist Handball-Nation: Dementsprechend hoch sind die Erwartungen auch bei Olympia in Paris. Die wichtigsten Infos zu den DHB-Teams und dem Turnier:

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft sehnt sich mal wieder nach einem Titel. Der letzte große Erfolg, die Europameisterschaft 2016, liegt schon acht Jahre zurück. Bei Olympischen Spielen triumphierte die DHB-Auswahl nur einmal: 1936 in Berlin. Im Jahr 2016 belegte sie immerhin den dritten Platz. Die letzten Tests vor Olympia lassen jedenfalls hoffen: gegen Japan, Ungarn und den aktuellen Olympia-Sieger Frankreich fuhr Deutschland drei Siege ein.

Nach der Partie gegen Japan blickte Kapitän Johannes Golla zuversichtlich auf Olympia: „Die harte Vorbereitung hat sich gelohnt und wir sind bereit für Paris. Die Vorfreude ist unglaublich groß. Wir wollen nicht nur dabei sein“. Diese Ansicht teilte Bundestrainer Alfred Gislason: „Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht bis jetzt. Es ist eine riesen Stimmung in der Mannschaft.“

Lesen Sie auch

Und wie sieht es bei der Frauen-Nationalmannschaft aus? Auch die gestaltete ihre Generalprobe erfolgreich: Ebenfalls gegen Ungarn und auch gegen Brasilien gewannen die Damen. Bei der Abfahrt vom Karlsruher Bahnhof in Richtung Paris zeigte sich Bundestrainer Markus Gaugisch optimistisch: „Jetzt wird es wirklich konkret, wir freuen uns sehr und sind gut präpariert.“ Für die deutsche Damen-Mannschaft ist es das erste olympische Turnier seit 16 Jahren.

Wir fassen die wichtigsten Infos zu den Handball-Turnieren von Männern und Frauen in Paris zusammen:

Handball bei Olympia 2024: So funktioniert der Turnier-Modus

Beim olympischen Handball-Turnier treten bei den Damen und Herren jeweils zwölf Mannschaften an. Abgesehen von den französischen Gastgebern, die ihren Startplatz sicher hatten, mussten sich die verbliebenen Teams über vorangegangene Turniere qualifizieren – etwa über die Handball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr.

Die Vorrundenpartien beim olympischen Turnier in Paris finden in zwei Gruppen – A und B – mit jeweils sechs Mannschaften pro Gruppe statt. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden.

Handball bei Olympia: Welche Mannschaften sind qualifiziert?

Damen

Gruppe A:

Slowenien

Dänemark

Südkorea

Deutschland

Norwegen

Schweden

Gruppe B:

Niederlande

Angola

Spanien

Brasilien

Ungarn

Frankreich

Unsere Empfehlung für Sie Testspiel in Stuttgart Deutsche Handballer bereit für Paris Der letzte Test in der Stuttgarter Porsche-Arena nährt den Optimismus für die Olympischen Spiele – auch Kai Häfner könnte dabei sein.

Herren

Gruppe A:

Spanien

Slowenien

Kroatien

Japan

Deutschland

Schweden

Gruppe B:

Ungarn

Ägypten

Norwegen

Argentinien

Dänemark

Frankreich

Handball bei Olympia 2024: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Nach der Vorrunde ziehen die besten vier Teams aus jeder Gruppe ins Viertelfinale ein. Dieses findet bei den Damen am 6. August statt, die Herren sind tags darauf dran. Anschließend spielen die vier Gewinner der Viertelfinals im Halbfinale gegeneinander, welches am 8. August (Damen) und am 9. August (Herren) stattfindet. Das Finale ist bei den Damen für den 10. und bei den Männern für den 11. August angesetzt.

Deutsche Handball-Nationalmannschaft: Wann spielen die Frauen?

Das sind die Spiele der Damen in der Vorrunde:

Deutschland – Südkorea (Donnerstag 25. Juli, 16 Uhr)

(Donnerstag 25. Juli, 16 Uhr) Deutschland – Schweden (Sonntag 28. Juli, 14 Uhr)

(Sonntag 28. Juli, 14 Uhr) Deutschland – Slowenien (Dienstag 30 Juli, 9 Uhr)

(Dienstag 30 Juli, 9 Uhr) Deutschland – Dänemark (Donnerstag 1. August, 19 Uhr)

(Donnerstag 1. August, 19 Uhr) Deutschland – Norwegen (Samstag 3. August, 19 Uhr)

Deutsche Handball-Nationalmannschaft: Wann spielen die Männer?

Das sind die Spiele der Herren:

Deutschland – Schweden (Samstag 27. Juli, 19 Uhr)

(Samstag 27. Juli, 19 Uhr) Deutschland – Japan (Montag 29. Juli, 9 Uhr)

(Montag 29. Juli, 9 Uhr) Deutschland – Kroatien (Mittwoch 31. Juli, 11 Uhr)

(Mittwoch 31. Juli, 11 Uhr) Deutschland – Spanien (Freitag 2. August, 16 Uhr)

(Freitag 2. August, 16 Uhr) Deutschland – Slowenien (Sonntag 4. August, 14 Uhr)

Handball: Diese Spielerinnen und Spieler laufen bei Olympia für Deutschland auf

Im Aufgebot von Bundestrainer Markus Gaugisch stehen 14 Spielerinnen – die Hälfte ihnen sind in der Bundesliga aktiv, der Rest im Ausland:

Viola Leuchter (HB Ludwigsburg)

Lisa Antl

Sarah Wachter (beide Borussia Dortmund)

Annika Lott

Katharina Filter (beide Brest Handball)

Emily Bölk (Ferencvaros Budapest)

Julia Maidhof (Ramnicu Valcea)

Alina Grijseels (CSM Bukarest)

Jenny Behrend (HB Ludwigsburg)

Johanna Stockschläder (vereinslos)

Xenia Smits (HB Ludwigsburg)

Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila)

Julia Behnke (TuS Metzingen)

Antje Döll (HB Ludwigsburg)

Das Aufgebot von Herren-Nationaltrainer Gislason ähnelt dem der Heim-EM. Auch er hat 14 Akteure nominiert:

Andreas Wolff (THW Kiel)

David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Julian Köster (VfL Gummersbach)

Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Kai Häfner (TVB Stuttgart)

Lukas Mertens (SG Magdeburg)

Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Marko Grgic (ThSV Eisenach)

Tim Hornke (SG Magdeburg)

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Handball bei Olympia: Wer überträgt die Spiele?

Die Handball-Spiele bei Olympia mit deutscher Beteiligung werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. ARD und ZDF wechseln sich tageweise ab. Welcher Sender an welchem Tag an der Reihe ist, haben wir hier zusammengefasst.