Notfall am Beckenrand: Schwimmerin muss beatmet werden

Die slowakische Schwimmerin Tamara Potocka musste meidizinisch versorgt werden.

Die Slowakin Tamara Potocka bricht nach ihrem Vorlauf zusammen und muss versorgt werden.











Bei den olympischen Schwimmvorläufen am Freitagmorgen hat es in der Pariser La Defense Arena einen medizinischen Notfall gegeben. Die Slowakin Tamara Potocka brach nach ihrem Rennen über 200 m Lagen am Beckenrand zusammen und musste beatmet werden.