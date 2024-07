Bundestrainer Horst Hrubesch hat Janina Minge vom VfL Wolfsburg für die verletzte Lena Oberdorf in den Kader für das olympische Fußballturnier berufen. Als möglicher Ersatz wurde an Minges Stelle Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgab.

Kreuz- und Innenbandverletzung bei Oberdorf

Das erste Spiel bei Olympia steigt für das deutsche Fußball-Nationalteam am Donnerstag in Marseille gegen Australien. Die weiteren Partien in der Gruppenphase finden gegen die USA (28. Juli) und gegen Sambia (31. Juli) statt.

Mittelfeldspielerin Oberdorf hatte sich beim 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Die 22-Jährige wird auch dem deutschen Meister FC Bayern München, zu dem sie kürzlich vom VfL Wolfsburg gewechselt war, lange fehlen.