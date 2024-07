Olympia 2024: Michael Jung aus Horb holt Gold im Vielseitigkeitsreiten

1 Michael Jung jubelt nach seinem Sieg im Einzel-Springen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die nächste Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris hat am Montag ein 41-Jähriger aus Horb in Einzel-Springen geholt.











Die zweite deutsche Goldmedaille für Deutschland hat am Montag ein Reit-Star aus Horb am Neckar geholt. Der 41-jährige Vielseitigkeitsreiter Michael Jung setzte sich am Montag mit seinem Hengst Chipmunk im finalen Einzel-Springen vor dem Schloss von Versailles vor Christopher Burton aus Australien und der britischen Europameisterin Laura Collett durch. In vier Prüfungen sammelte Jung nur 21,80 Fehlerpunkte.