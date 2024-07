Olympia 2024 in Paris: Ohne Plan B für den Triathlon anzutreten, ist fahrlässig

1 1,5 Kilometer schwimmen in der Seine, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen – der olympische Triathlon der Männer wird auf den Mittwoch verschoben. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Säuberung der Seine ist ein sinnvolles Projekt – leider haben die Macher in Paris den Plan B vergessen, kommentiert unser Olympia-Reporter Jochen Klingovsky.











Es ist üblich, dass sich Organisatoren von Olympischen Spielen hohe Ziele setzen. Eines davon ist stets, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Oft geht es dabei um besonders tolle Sportstätten, die in der Realität dann oft verrotten. In der französischen Hauptstadt finden die meisten Wettbewerbe in Arenen oder Hallen statt, die es schon gab oder die nach der Schlussfeier abgebaut werden, insofern mussten sich die Macher von Paris 2024 etwas anderes einfallen lassen. Dabei entwickelten sie großen Ehrgeiz. Sie nahmen sich vor, die Seine, im Volksmund „Toilette von Paris“ genannt, so sauber zu bekommen, dass in dem Fluss künftig wieder geschwommen werden kann – auch auf die Gefahr hin, mit dem Projekt baden zu gehen.