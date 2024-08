1 Kapitänin Alexandra Popp bleibt im Halbfinale auf der Bank. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Das Team von Bundestrainer Hrubesch muss gegen die USA auf seine Führungsspielerin verzichten.











Die deutschen Fußballerinnen müssen im Olympia-Halbfinale gegen die USA am Dienstag (18.00/ARD und Eurosport) auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 33-Jährige fehlt dem Team von Bundestrainer Horst Hrubesch aufgrund eines Infekts. Popp hatte bereits das Abschlusstraining am Tag zuvor verpasst. Für sie rückt Nicole Anyomi in das 18er-Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).