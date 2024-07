Olympia 2024: Frankreichs Präsident vor den Olympischen Spielen in Paris: „Wir sind bereit“

1 Emmanuel Macron Foto: dpa/Michel Euler

Vier Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die jahrelangen Vorbereitungen für abgeschlossen erklärt. „Wir sind bereit“, sagte er am Montag beim Besuch des olympischen Dorfs nördlich von Paris. „Wir arbeiten seit Jahren auf diese Spiele hin und stehen nun am Anfang der entscheidenden Woche mit der Eröffnungsfeier und dem Beginn der Olympischen Spiele“, sagte Macron.