Olympia 2024: Drei Welthandballer sagen „Au revoir!“

1 Die ehemaligen Welthandballer Nikola Karabatic, Mikkel Hansen und Niklas Landin verlassen die große Handball-Bühne. Foto: imago/Marco Wolf (2), Sven Simon

In der Vorrunde des olympischen Turniers treffen an diesem Samstag (21 Uhr) die Top-Favoriten Frankreich und Dänemark aufeinander: Drei Spieler werden besonders im Fokus stehen – weil sie in Paris ihr letztes großes Turnier spielen. Eine Würdigung zum Abschied.











Olympische Spiele sind im Leben eines Sportlers immer ein Höhe-, manchmal aber auch ein Schlusspunkt. So geballt wie nun im Handball kommt es allerdings höchst selten. In Paris betreten ab diesem Samstag gleich drei Weltstars letztmals die ganz große Bühne, zwei von ihnen treten am Ende des Turniers sogar ganz ab. Höchste Zeit für eine Würdigung.