Novak Djokovic hat das Gigantenduell mit Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen von Paris gewonnen und seinen Dauerrivalen dabei zeitweise deutlich dominiert. Der serbische Tennis-Weltranglistenerste setzte sich in der zweiten Runde in 1:43 Stunden mit 6:1, 6:4 gegen den Spanier durch.

Nadal kämpfte sich nach einem 0:4-Rückstand im zweiten Satz zwar noch einmal auf 4:4 heran, musste sich beim womöglich letzten Einzel-Auftritt auf seinem geliebten Court Philippe Chatrier aber geschlagen geben. Für Djokovic war es im 60. Duell der beiden Superstars der 31. Sieg.

Gnadenlos ließ Djokovic dem 14-maligen French-Open-Sieger im ersten Satz keine Chance. Immer wieder versuchten die Zuschauer, ihren Liebling lautstark mit „Rafa, Rafa“-Sprechchören voranzutreiben. Doch zunächst vergebens - der 37 Jahre alte Djokovic spielte weitgehend fehlerfrei und trieb den ein Jahr älteren Nadal mehrfach mit Stoppbällen über den Platz.

Djokovic entscheidet Partie mit Ass für sich

Vor den Augen von Tennis-Legende Billie Jean King neben Rap-Superstar Snoop Dogg geriet Djokovic nach 4:0-Führung im zweiten Satz jedoch noch einmal in Bedrängnis. Nadal gab sich nicht geschlagen, ließ seine Extraklasse auf Sand mit einigen Zauberschlägen aufblitzen. Mit einem Ass entschied Djokovic die Partie jedoch für sich.

Der Goldfavorit trifft im Achtelfinale nun auf den Sieger der Partie zwischen Dominik Koepfer aus Furtwangen und dem Italiener Matteo Arnaldi. Nadal besitzt im Doppel an der Seite seines Landsmanns Carlos Alcaraz noch die Chance auf sein drittes olympisches Gold nach dem Einzeltriumph 2008 in Peking und dem Sieg im Doppel 2016 in Rio de Janeiro.