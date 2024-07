Derzeit verspäten sich Fernzüge, die auf dem Weg von Stuttgart nach Paris sind, massiv. Grund hierfür sind die Einschränkungen könnten über das ganze Wochenende dauern. Diese Alternativen gibt es zur sonst recht bequemen Reise mit dem TGV nach Paris.

Mit dem Bus anreisen

Eine Reise mit dem Fernbus ist zweifelsohne eine günstige Wahl. Selbst während Olympia gibt es Tickets für eine Einzelfahrt nach Paris bereits ab rund 45 Euro. Gebucht werden könnten die Karten auf dem Online-Portal des Verkehrsunternehmen Flix (beziehungsweise Flixbus).

Flixbus bietet für Spontan-Reisende Tickets für rund 45 Euro nach Paris an. Foto: dpa/Arne Dedert

Allerdings müssen Reisende berücksichtigen, dass die Anfahrt zum Hotel – je nach Lage – zusätzliche Kosten verursacht. Denn der Bus hält an einer Sammelstelle. Und der Bus hat einen weiteren Nachteil: Reisende benötigen viel Geduld. Die Fahrt von Stuttgart dauert zwischen neun und zwölf Stunden mit dem Fernbus – teilweise muss man umsteigen. Die Direktverbindungen sind begehrt und erfreuen sich größerer Beliebtheit, weshalb diese Busse deutlich voller sind. Das treibt wiederum auch den Preis in die Höhe.

Nach Paris fliegen

Mit dem Flugzeug kommt man ebenfalls von Stuttgart aus in die französische Hauptstadt. Verbindungen gibt es zu den beiden Flughäfen Paris Charles-de-Gaulle und Paris-Orly. Die Fluggesellschaft Lufthansa gab bekannt, dass es trotz der hohen Nachfrage noch Tickets zu „annehmbaren Preisen“ gebe. Für einen spontanen Hin- und Rückflug in den nächsten Tag muss allerdings mit mindestens 320 Euro gerechnet werden. Und: Die Preise dürften in den nächsten Tagen weiter anziehen.

Anreise mit dem Auto

Um von Stuttgart nach Paris zu kommen, kann sich auch eine Fahrt mit dem eigenen Auto oder einem Leihwagen lohnen. Falls es mit einem Pkw in die französische Landeshauptstadt geht, sollte vorher unbedingt geprüft werden, ob das Hotel über einen Parkplatz verfügt. In der Stadt herrscht Parkplatzmangel und Autofahrer werden überall zur Kasse gebeten. Besonders die Parkhäuser verlangen hohe Gebühren.

Außerdem fallen bei einer Reise nach Frankreich Mautgebühren an. Die Höhe der Maut ist je nach Autobahn, Kilometerzahl und Fahrzeugtyp unterschiedlich, denn das Gros der französischen Autobahnen wird privat betrieben. Wer auf die Autobahn fährt, muss in der Regel ein Ticket ziehen, beim Verlassen wird so errechnet, wie weit man gefahren ist – dementsprechend wird abkassiert. Allerdings gibt es auch Streckenabschnitte, für die eine Pauschale fällig wird.

Die schnellste Route von Stuttgart aus führt über Straßburg und Metz nach Paris. Laut ADAC-Routenplaner werden dabei 43,70 Euro Mautgebühren fällig.

Bei einer Reise nach Frankreich fallen Mautgebühren an. Diese richten sich nach der Höhe des Fahrzeugs, den gefahrenen Kilometern und dem Streckenabschnitt. Foto: dpa/Jens Büttner

Darüber hinaus ist die deutsche Umweltplakette in Frankreich nicht gültig. Im Nachbarland benötigen Autofahrer die sogenannte Crit’Air-Vignette. Wie auch in Deutschland gibt sie den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge an. Unterteilt werden sechs Fahrzeugklassen (0 bis 5). Autos und Wohnmobile bis 3,5 Tonnen benötigen in Paris mindestens die orange Umweltplakette „Crit´Air 3“. Fahrzeuge mit einer Crit´Air 4, 5 oder ohne Plakette dürfen nicht in die Stadt.

Die französische Umweltplakette kann online über die Seite des französischen Umweltministeriums bestellt werden. Hierfür fallen Kosten von 4,76 Euro an. Wer ohne die Plakette einreist, muss mit einem Bußgeld zwischen 68 und 375 Euro rechnen.

In den meisten französischen Städten gibt es Umweltzonen, die nur mit Crit’Air-Vignette befahren werden dürfen. Das ist auch in Paris so. Dort gilt laut ADAC die Umweltzone ZFE-m. Eine Plakette ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr erforderlich – außerhalb dieser Zeiten nicht. Allerdings können bei erhöhter Luftverschmutzung die Regeln angepasst werden.

Eine Reise mit dem Auto nach Paris ist in der Regel empfehlenswert, wenn möglichst viele Personen mitfahren. So können die Mitfahrer sich die Maut- und Spritkosten teilen. Das Europäische Verbraucherzentrum rät allerdings von einer Fahrt mit dem eigenen Pkw ab.

Grundsätzliche Empfehlung: Zug

Denn das Europäische Verbraucherzentrum empfiehlt eigentlich die Reise mit dem Zug von Deutschland nach Frankreich. Allerdings verübten Unbekannte nur Stunden vor der Eröffnungsfeier Brandanschlägen auf mehreren Anlagen des französischen Schnellzugnetzes. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse sei stark beeinträchtigt, teilte die französische Bahn SNCF am Freitagmorgen mit.

Es ist davon auszugehen, dass die Ticketpreise für Züge weiter steigen. Wichtig ist es daher so früh wie möglich zu buchen. Paris erwartet rund 15 Millionen Gäste.