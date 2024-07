Olympia 2024: Die deutschen Stars bei den Olympischen Spielen in Paris

6 Deutsche Stars in Paris (von links nach rechts): Jessica von Bredow-Werndl, Dennis Schröder, Alexander Zverev, Laura Ludwig und Malaika Mihambo Foto: imago/Sven Simon/Conny Kurth/Revierfoto/Schreyer/Axel Kohring

Mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus Deutschland starten in Paris. Einige haben Medaillenchancen – aber von nur wenigen werden große Erfolge auch fest erwartet. Wir stellen fünf dieser deutschen Superstars vor.











Die Ausbeute des deutschen Olympia-Teams fiel 2021 in Tokio geringer aus als erhofft. Es gab 37 Medaillen und Rang neun in der Nationenwertung – das schwächste Ergebnis nach der Wiedervereinigung. 1992 in Barcelona hatte die gesamtdeutsche Mannschaft noch 82 Podestplätze geholt. In Paris stellt der Deutsche Olympische Sportbund mit 428 Athletinnen und Athleten (plus 44 Ersatzleute) ein großes Aufgebot, die Ansprüche sind aber bescheiden: Mit einem Top-Ten-Platz im Medaillenspiegel wäre der DOSB zufrieden. Trotzdem ist der deutsche Sport in der Lage, die Spiele an der Seine mitzuprägen – zum Beispiel durch diese fünf Stars.