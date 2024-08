Olympia 2024: Deutsche Triathleten holen Gold in der Mixed Staffel

Deutsche Triathleten holen Gold in der Mixed Staffel

1 Das deutsche Team holt Gold im Triathlon. Foto: dpa/Marijan Murat

Die deutschen Triathleten Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann triumphierten in der Mixed Staffel und holten die erste deutsche Medaille seit 16 Jahren.











Die deutschen Triathleten haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenflaute mit Gold beendet. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann triumphierten in der Mixed Staffel und holten die erste deutsche Medaille seit 16 Jahren. In einem packenden Dreikampf mit Großbritannien und den USA setzte sich die deutsche Schlussstarterin Lindemann durch.